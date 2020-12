Le combat continue pour l’association de riverains "Un Air de Chartreuse" qui œuvre sans trêve depuis trois ans à la préservation du site de la Chartreuse, soit une forêt urbaine déployant 170.000 m2 de biotope.



Pour rappel, ce vaste coteau constitue le cœur et le poumon de la rive droite de la métropole liégeoise, autrement dit des quartiers d’Outremeuse, de Grivegnée, de Bressoux, de Robermont, d’Amercœur et du Longdoz. Aussi reconnu pour sa valeur esthétique, il est classé par la Région Wallonne en tant que Site de Grand Intérêt Biologique (SGIB). Mais depuis 2017, l’étendue est menacée d’être amputée de 25 000 m² d’arbres, voire plus, pour faire place à un imposant projet immobilier de la société Matexi, qui possède 41 000 m² du site classé.

Au dam des riverains, la Ville de Liège s’est prononcée en juin dernier en faveur d’une demande par le groupe Matexi de modification de la voirie du Thier de la Chartreuse, qui ouvre le chemin au projet immobilier.

Dès lors, une cinquantaine de riverains ont introduit un recours devant la Région wallonne contre cette demande de modification de voirie... que la DGO4 a rejeté fin novembre. Le collège de la Ville de Liège doit encore donner sa réponse quant à la demande de permis de bâtir du promoteur pour construire une cinquantaine de logements sur le site.



Plus que 11 jours !



En attente de cette décision, le comité d’opposants continue sa récolte de fonds afin de financer un recours en annulation au conseil d’État dans le cas où la demande de permis serait accordée au groupe Matexi. Lancé le 16 novembre, le crowdfunding a déjà permis de récolter 7705 euros sur les 10 000 au minimum nécessaires pour financer les frais d'avocat. "Nous aimerions atteindre 20 000 euros pour financer l'ensemble de la procédure. L'argent qui ne sera pas utilisé ira dans un pot commun pour parrainer d’autres actions citoyennes en faveur de l’écologie urbaine liégeoise", telles que la Plateforme Ry-Ponet (Liège/ Beyne-Heusay / Fléron, Chaudfontaine) ou le Groupement CHB (Cerexhe-Heuseux - Beaufays), explique Pierre Wacquier, riverain et membre du collectif. "Il ne reste que 11 jours", avertit-il. "Plus que jamais, nous avons besoin d'aide pour collecter des fonds et être prêt à réagir..."



Par cette mobilisation, le collectif entend donner un nouveau signal fort à la Ville de Liège : "Nous souhaitons préserver le peu de poumons verts qu'il reste, il est temps d'arrêter leur grignotage pour des projets en béton. Encore plus en cette période sanitaire et climatique, il est essentiel de préserver des espaces verts et la biodiversité qu'ils hébergent !"

Le crowdfunding prend fin le 21 décembre.