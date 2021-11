La N633 ( rue de Tilff) est fermée dès ce lundi 15 novembre jusqu'au 17 décembre inclus dans les deux sens à partir de la sortie Embourg en direction de Colonster, du CHU et de Tilff. L'accès vers Angleur reste ouvert.

Pour l’accès au CHU, les automobilistes qui emprunteront la sortie « Embourg » ne pourront plus tourner à gauche et rejoindre l’hôpital. Pour vous rendre au CHU de Liège, il faudra sortir via la sortie 41 « Tilff » que vous veniez de Liège ou des Ardennes.

A Tilff, emprunter le nouveau pont enjambant l’Ourthe pour rejoindre la rue d’Angleur (N633) puis, soit continuer la rue d’Angleur puis tourner à gauche sur le Boulevard du Rectorat soit emprunter la rue Fond du Moulin.

Au départ de Liège, il est conseillé d'accéder au CHU via le Sart-Tilman (N63).