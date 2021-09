La Nationale 633 rouverte vers Sedoz-Quarreux mais... Liège M.B. La route est actuellement bloquée à Targnion © tonneau

Depuis quelques jours, la Nationale 633 qui relie Remouchamps et Stoumont, est à nouveau ouverte... pour le plus grand soulagement des habitants des villages de Sedoz et Quarreux à Aywaille. Pour rappel en effet, la nationale était fermée à la circulation, juste après le pont de Nonceveux en direction de Stoumont. Les inondations n'ont pas épargné la région en effet et, le long de la nationale 633, la paroi rocheuse s'était affaisée à cet endroit, au point d'obstruer le passage. Conséquence : les habitants des villages situés au-delà étaient contraints, depuis mi-juillet, d'effectuer un détour de plus de 20 kilomètres afin de rejoindre Aywaille et Remouchamps. Suite à l'affaissement en effet, la paroi était jugée dangereuse et nécessitait une longue consolidation. Ce travail, effectué par le Service public de Wallonie, vient de s'achever, ce qui a permis la réouverture de la route nous a confirmé le bourgmestre Thierry Carpentier. Néanmoins, la nationale est désormais bloquée au niveau de Tragnion (vers Stoumont) pour une raison indépendante des inondations de juillet.