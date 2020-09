Journées du Patrimoine : 68 activités sont proposées en province de Liège ce week-end du 12 et 13 septembre.

La thématique des Journées du patrimoine en 2020 s’engage à nous prouver que le patrimoine, ce ne sont pas que de vieilles pierres… Avec "Patrimoine et nature, parcs, jardins, espaces verts et naturels", l’ambition est verte et emmènera le curieux aux quatre coins de la province. Mais aussi en ville. Au total, ce sont 68 sites liégeois qui s’ouvrent aux touristes d’un week-end.

À Liège en effet, le programme, aussi nature soit-il, reste dense et varié. "Liège se compose d’un extraordinaire patrimoine naturel et paysager avec ses arbres et haies remarquables, ses nombreux parcs et jardins, ses sites naturels, son fleuve, ses rivières", explique Christine Defraigne, échevine du Patrimoine. "Il était donc évident pour moi de mettre à l’honneur les richesses naturelles qui font battre le cœur de notre Cité ardente."

Le service de l’Urbanisme de la Ville propose notamment des visites commentées, à la découverte du parc d’Avroy, des Terrasses, de l’avenue Blonden, du boulevard Piercot et du boulevard Frère-Orban. Rendez-vous à côté de la statue du Torê pour les visites commentées.

À Liège toujours, on retiendra la découverte du patrimoine surprenant du cimetière de Robermont, les sites classés de Favechamps, Volière et Saint-Servais, un patrimoine "paysager, naturel et historique remarquable", jouxtant les Coteaux de la Citadelle ; mais aussi la Boverie, "plus qu’un musée", le Jardin botanique, ses serres et arbres remarquables ou encore le Ry-Poney, "pour prendre de la hauteur et voir Liège autrement".

À Verviers, ces journées proposent "un regard posé sur la nature" au musée des Beaux-Arts. En région spadoise, l’histoire du village de Sart et alentours est proposée, départ depuis le vieux chêne de Sart. Sans oublier le cimetière classé de Spa, la magnifique Boucle de l’Ourthe à Esneux-Neupré, les parcs et jardins de Malmedy, le Préhistomuseum de Flémalle et la gestion durable de son muséoparc ou encore Huy, côté jardin. Entre autres joyeusetés. Programme complet sur www.journeesdupatrimoine.be.