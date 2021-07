© URSL Visé



Les inondations survenues la semaine dernière à Liège ont mis la circulation fluviale de la Meuse à Liège (entre les ponts Albert et Kennedy) totalement à l'arrêt. Péniche, yachts et navettes fluviales ont dû stopper leurs activités. Tout d'abord, le courant était trop important pour permettre une navigation sécurisée. Ensuite, deux péniches amarrées au port des yachts ont sombré dans les eaux vendredi.Ce mardi, soit quatre jours plus tard, elles ont pu être localisées . Un couloir a été créé. Dès le lendemain, les péniches ont pu à nouveau circuler. Cependant, les deux bâteaux de la "Navette Fluviale", qui avaient commencé la siason le 9 juin, étaient contraints de rester à l'arrêt. Ce samedi 24 juillet, ils pourront reprendre et emmener à nouveau les personnes entre Coronmeuse et le Pont de Fragnée, dans les deux sens.Pour rappel, l'arrêt Coronmeuse est inaccessible cette année en raison de travaux pour l'éco-quartier. Les cinq autres haltes restent inchangées.