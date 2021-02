Un appel à un niveau international a été lancé en vue de renouveler la concession pour l'exploitation de la navette fluviale à Liège, qui est arrivée à son terme fin 2020, a-t-on indiqué jeudi à la fédération du tourisme de la province de Liège. C'est en 2017 que la Ville et la Province de Liège ont lancé un système de navettes fluviales permettant non seulement de se déplacer d'un point à un autre de la ville mais aussi de faire découvrir ses quartiers et lieux emblématiques aux touristes. Six arrêts sont établis sur les berges de la Meuse, du pont de Fragnée jusqu'à Coronmeuse, en alternance sur les deux rives de la Meuse. Ces arrêts sont matérialisés par des portiques et un pôle fluvial a été installé en face de l'Aquarium-Museum.

Les navettes fluviales ayant enregistré un nombre croissant de passagers depuis leur lancement, atteignant jusqu'à 41.000 personnes en 2019 (avant la crise liée à la pandémie de Covid-19), la Ville et la Province de Liège souhaitent poursuivre le développement de ce service en tant qu'appui au transport et offre touristique. Pour ce faire, un appel à un niveau international a été lancé en vue de renouveler la concession arrivée à son terme fin 2020 tout en la prolongeant à plus long terme et ce, jusqu'à la saison 2030. Le marché sera ainsi attribué pour une durée de 3 ans et sera renouvelable deux fois.

"L'appel est lancé à l'international dans l'espoir d'attirer l'un ou l'autre opérateur et ainsi installer une forme de concurrence entre candidats dans le but de donner la préférence au meilleur projet", précise Claude Klenkenberg, président de la fédération du tourisme de la province de Liège.

S'il ne devrait pas y avoir de profonds changements au niveau des haltes actuelles, une révision est par contre envisagée pour les tarifs et les fréquences.