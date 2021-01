Un camion était en ciseau sur l'E40 Aix-Bruxelles, à hauteur de Thimister Clermont. Dans le cadre des importantes chutes de neige prévues dans les prochaines heures, le centre Perex signale le passage en phase de vigilance renforcée.

La situation sur le réseau routier wallon fait l'objet d'un suivi régulier. Actuellement, aucune mesure de restriction de circulation pour les poids-lourds n'est envisagée.

Sur le réseau secondaire, souvent moins bien dégagé, la prudence reste de mise également.

Les pompiers des zones de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, et de la 5 Warche Amblève Lienne, sont ainsi intervenus à une dizaine de reprises pour des arbres tombés sur la chaussée, sous le poids de la neige. "Les interventions étaient localisées sur les régions de Spa, Jalhay, Waimes et Malmedy", indique le service de secours.