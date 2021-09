Depuis 25 ans, le premier samedi d’octobre, quelques heures après l’ouverture de la foire, Liège dévoile, pour un soir, ses ruelles, cours, escaliers, terrasses et sentiers subtilement illuminés, animés dans une féerie de lumières et une belle atmosphère de fête.

Mais cette fois encore, crise du Covid et mesures de circulation particulières obligent, la nocturne des coteaux de la Citadelle n’aura pas lieu. En effet, à cause des travaux du tram, la rue Léopold est actuellement en sens unique vers la Meuse, cela implique que les véhicules des services de secours empruntent la rue Hors-Château pour remonter vers la Citadelle ou encore l’hôpital du MontLégia, route qu’il est donc impensable de fermer.

La partie est donc remise à 2022. Rappelons que la nocturne des Coteaux, ce sont 60 monuments et 5 sites classés, témoins du paysage ancien de Liège à travers 28 ha d’espaces verts en plein cœur de la ville. Le succès de la Nocturne va grandissant. La participation du public peut être évaluée à près de 40 000 personnes, parmi lesquelles on entend de plus en plus parler néerlandais, allemand, anglais, italien ou espagnol.

Chaque année, plus de 70 activités musicales, visuelles et théâtrales figurent au programme. Pas moins de 25 000 bougies sont allumées le long des parcours dès 20 h.