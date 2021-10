Liège Ce samedi, la Province de Liège vous donne rendez-vous au Musée de la vie wallonne pour la 3e édition de la Nuit des macrales. Au programme, une balade contée effrayante… à la rencontre des Super Vilains ! En cette nuit la plus sombre de l’année, des personnages maléfiques ont envahi le musée. Dissimulés dans la pénombre, ils préparent un mauvais coup ! Partez à leur rencontre pour découvrir ce qui se trame. Serez-vous assez courageux pour vous confronter à leurs noirs récits ? N’oubliez pas de sortir votre déguisement le plus terrifiant pour leur faire peur ! Balade contée par la compagnie Sandra Proes. Infos : départ toutes les 30 minutes entre 17 h et 20 h 30. Réservation indispensable au 04/279.20.31. Événement avec Covid Save Ticket. J.-M. C.