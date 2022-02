La maladie, c’est usant ! Physiquement, bien sûr, mais aussi moralement. Et ce n’est pas Marie-Hélène et Aurélie qui diront le contraire… Toutes deux ont développé un cancer, de la mâchoire pour l’une et du sein pour l’autre. L’une et l’autre se disent revivre depuis qu’elles fréquentent La Petite Maison, un centre de ressourcement destiné aux patients atteints d’un cancer et où ceux-ci peuvent être pris en charge dans la continuité de leur suivi à l’hôpital. Un accompagnement d’autant plus bénéfique qu’il se déroule en dehors de l’environnement, souvent anxiogène, d’un hôpital…

"Quand on a un cancer, on se sent mal, on voit tout autrement… Moi, j’avais des difficultés vis-à-vis de mon corps. Il faut réapprendre à vivre", a confié Marie-Hélène, à l’occasion de la visite, ce vendredi, de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, en cette journée mondiale contre le cancer. "C’est comme une petite famille ici. On donne des conseils, on discute de choses et d’autres. J’ai appris à me relaxer. Vraiment, je me sens bien."

Aurélie, c’est dans le cadre de son suivi de contrôles (sa maman ayant eu deux cancers) qu’elle a découvert qu’elle était atteinte d’un cancer du sein, de stade 3 avec métastases. "J’étais bien entourée à l’hôpital mais quand c’est fini, on se sent comme si on se trouvait au bord d’une falaise, prêt à tomber… Alors quand on m’a proposé cet accompagnement, j’ai tout de suite accepté. Cela ne m’apporte que du positif", explique Aurélie. "On apprend à se sentir bien dans son corps et dans sa tête, on nous donne des trucs et astuces, notamment par rapport au maquillage. La maladie nous change et, ici, on m’aide à entrevoir une nouvelle vie."

Relaxation

La Petite Maison a ouvert en janvier 2019 après avoir été aménagée au sein d’une maison achetée rue des Glacis, rénovée puis mise à disposition par le CHR de la Citadelle. Des patients atteints d’un cancer en fin de traitement ou après l’arrêt du traitement peuvent bénéficier d’un accompagnement psychologique et du doigté d’une esthéticienne, et ce, gratuitement. "Ce sont des soins visage, des massages, du maquillage. On privilégie le bien-être et la relaxation. Nous proposons aussi de la balnéothérapie et des ateliers sur différentes thématiques mais c’est en suspens à cause du Covid", précise l’esthéticienne.

La fondation CHR Citadelle, qui en assure la coordination, souhaite pouvoir disposer d’autres sources de financement afin d’élargir les plages d’ouverture du centre et ainsi accueillir davantage de patients, y compris des personnes qui ne sont pas suivies au CHR de la Citadelle.