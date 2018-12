La Parade RTL a ravi la foule à Seraing

Le froid hivernal et la pluie fine n’ont finalement pas trop découragé les Sérésiens qui se sont déplacés en nombre - entre 30 000 et 35 000 - ce dimanche soir pour assister à la Parade RTL et apercevoir les animateurs de la chaîne privée qui ont défilé au son des chants de Noël dans les artères principales de la partie basse de la cité du Fer qui accueillait pour la seconde année consécutive l’événement, entièrement gratuit.

Le public a ainsi pu saluer Anne Ruwet, Christophe Deborsu, David Dehenauw, Fabrice Collignon, Frédéric Bastien, Jill Vandermeulen, Thomas Van Hamme ou encore Michaël Miraglia.

Les festivités avaient débuté dans l’après-midi, vers 16 heures, sur l’esplanade de l’Avenir où les animateurs et animatrices emblématiques de RTL-TVi et Bel RTL ont participé à une séance de dédicaces. De quoi animer la place qui abrite depuis quelques jours la patinoire entourée du village de Noël.

Les animateurs ont ensuite rejoint la place des Quatre Grands à Jemeppe-sur-Meuse pour le départ de la Parade RTL vers 18 heures. Le cortège d’une quinzaine de chars décorés, sonorisés, illuminés et animés par des dizaines de figurants a aussitôt pris la direction des Grand-Vinâve et du Pont avant de franchir la Meuse via le pont de Seraing pour rejoindre la place Kuborn et la rue Cockerill avant d’atteindre vers 20 heures son point de chute, au centre de Seraing : l’esplanade de l’Avenir, laquelle avait revêtu son plus bel habit de fête pour l’occasion.

Après une récolte de bonbons au vol, les spectateurs ont pu admirer les chars des lutins du Père Noël et de leur fabrique de cadeaux mais aussi la Reine des neiges, le train enchanteur, et bien sûr les animateurs vedettes et le Père Noël en personne qui avait fait le déplacement pour l’occasion.

Habitante de l’entité de Jemeppe et accompagnée de ses deux jeunes enfants, Cindy n’a pas perdu une miette de ce "beau spectacle. C’est féerique pour les enfants", témoigne-t-elle alors que le célèbre camion rouge de Coca-Cola vient tout juste de clôturer le bal. Dominique (40 ans) est quant à lui venu de Tongres pour admirer la parade : "Mon père habite Jemeppe, je suis venu avec mes deux filles de deux et trois ans. C'est un petit Disneyland pour elles. C'est bien pour les enfants mais aussi pour les parents... et en plus c'est gratuit !", sourit-il, les chiques plein les poches.