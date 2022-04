Mardi soir, une barge circulant sur la Meuse percutait l’un des piliers de soutènement de la passerelle des conduites de gaz alimentant le site industriel de l’entreprise Liberty Steel, entre Ougrée et Tilleur. "L’impact est important en termes de mobilité, économique pour les entreprises dans le périmètre, et fluvial, s’agissant de l’axe majeur entre Liège et Namur", commente la bourgmestre de Saint-Nicolas Valérie Maes.

La passerelle Émile Houbaer, qui menace de s’effondrer, rend impossible l’accès par bateau au niveau de la Meuse et par véhicule au niveau des quais (N90 et N617).

"Ce jeudi, deux sociétés ont remis des offres pour son démantèlement", explique la bourgmestre. Le démontage complet de la structure est en effet prévu. "L’analyse des offres a eu lieu ce vendredi". Le propriétaire Liberty Steel devrait donner sa réponse avant ce samedi, pour démarrer les travaux "dès la semaine prochaine pour une durée de deux semaines environ". "Dans l’intervalle, les mesures de déviation restent d’application."

Les conduites de gaz, qui ne sont plus approvisionnées, devront être sécurisées tandis que "des solutions alternatives pour leur approvisionnement en gaz sont étudiées". "Leur approvisionnement devra être repensé et refait sur les rives-mêmes". Il n’y aura plus de passerelle. Un pan de l’histoire de la sidérurgie liégeoise qui se tourne.