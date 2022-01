Vers midi, la péniche qui s'était encastrée sur le pont des Arches à Liège, a pu être remorquée, il n'y a aucun blessé et les dégâts matériels seraient minimes. Comme nous l'a confirmé la police de la navigation en effet, cette péniche, un bateau pousseur, qui s'est encastrée sur le pont des Arches ce lundi matin, était en mauvaise posture.

Vu le courant et le niveau de la Meuse, le bateau avait dévié de sa trajectoire avant de s'encastrer sur une des piles du pont. Fort heureusement, le bateau était vide et l'impact n'a pas été conséquent. La police de la navigation et les pompiers sont intervenus, en très peu de temps, le bateau a été remorqué.