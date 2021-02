Ce lundi, l'administration communale de Grâce-Hollogne a fait savoir que la piscine, rue Forsvache, est fermée et ce, pour une durée indéterminée... Il est apparu, en effet, que le liner d'un des deux bassins, c'est-à-dire le revêtement assurant l'étanchéité, aurait percé!

Cette situation n'est que moyennement surprenante sachant que ce liner, placé il y a une quinzaine d'années, a souvent été ressoudé et qu'il doit être remplacé... Un auteur de projet a d'ailleurs été chargé de rédiger un cahier des charges en vue du remplacement du liner et du système de filtration. Ce travail étant en cours, on n'imagine pas que ces travaux pourraient être lancés avant la fin de l'année, au mieux... Un projet qui pourrait englober une réflexion plus large sachant que l'infrastructure est particulièrement coûteuse... Il est ainsi notamment question d'investissements qui permettraient de réaliser des économies d'énergie et même d'un nouveau bassin... Pour la petite histoire, en effet, cette piscine date des années 50...

Ce lundi, donc, il a été décidé d'entamer la vidange du bassin concerné afin d'analyser la situation et déterminer si le problème se limite, ou non, au liner.

La piscine communale de Grâce-Hollogne avait rouvert ses portes il y a quelques semaines suite aux décisions en la matière du comité de concertation. Dans le cadre des mesures Covid-19, des plages horaires avaient été définies pour accueillir, sur rendez-vous, le public et des groupes d'écoliers. Pas de reprise d'activités, par contre, pour les clubs.

Voilà qui tombe plutôt mal en cette semaine de congés de carnaval...