Pas celle d'Outremeuse

La piscine de Grivegnée est à nouveau accessible, depuis ce ce mardi 14 juillet, ont annoncé les autorités communales liégeoises.

En effet, dix jours après la réouverture de la piscine Jonfosse, une deuxième piscine (Grivegnée) est rendue accessible au public. Ici également, les conditions à respecter sont strictes.

"Comme à Jonfosse, toutes les mesures sanitaires et de désinfection sont prises : nombre de nageurs déterminé, marquages au sol, établissement de circuits, désinfection et mesures de nettoyage entre chaque créneau horaire proposé aux nageurs", précise-t-on à la Ville,.. "Conformément au protocole validé par le Conseil national de Sécurité, la réservation est obligatoire au 04/365.91.91 et ce, afin de garantir les conditions sanitaires".

La piscine est accessible du mardi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 15h.

Dès l’accueil, le nageur qui aura impérativement réservé sa plage horaire, pourra payer en liquide bien que le paiement électronique soit privilégié. Il sera invité à signer une déclaration sur l’honneur précisant qu’il ne présente aucun des symptômes liés au Covid 19. Sur place, une prise de température sera obligatoire (accès refusé si température égale ou supérieure à 38°).

À noter que le port du masque est obligatoire jusqu’à l’arrivée dans la cabine vestiaire.

Afin d’assurer la fluidité à l’accueil, et respecter les distanciations sociales, deux files seront organisées (une pour les paiements – une pour les abonnés)

Le nageur disposera d’un temps de baignade de 60 minutes, afin de permettre au plus grand nombre d’utiliser les installations, les vestiaires devant être désinfectés après chaque passage.

Les nageurs pourront se changer dans les cabines et mettre leurs effets personnels en sécurité et utiliser les douches avant et après la baignade.

Comme à la piscine Jonfosse, aucun prêt de matériel ne sera organisé et aucun accès des installations ne sera possible avec du matériel privé (sauf bouées pour enfants).

La reprise s’effectuera également ce mardi pour les clubs qui se doivent de respecter le protocole sanitaire Corona relatif au déconfinement des piscines.

On précise enfin à la Ville de Liège que, "au vu des normes de nettoyage et de désinfection nécessaires par établissement et du nombre de personnel d’entretien que cela nécessite, la piscine d’Outremeuse reste fermée pour l’instant. En effet, il est nécessaire de faire le point sur le personnel d’entretien de la Ville de Liège disponible cet été (en fonction des congés annuels), alors que celui-ci a déjà été fortement mobilisé durant la crise sanitaire (écoles, crèches, locaux administratifs,…)".