WANZE Équipe d’un système de sécurité qui comprend 15 caméras, la nouvelle piscine a accueilli ses premiers nageurs ce vendredi soir.

Au premier coup d’œil, rien n’a changé, ou presque, si ce n’est l’entrée (avec préau) et la cafétéria plus fonctionnelles et plus modernes. Et pourtant, c’est l’inauguration d’une piscine entièrement reliftée qui s’est déroulée ce vendredi après-midi à Wanze. En présence des autorités communales et du ministre wallon des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont.

"Pour être en équilibre, l’entrée devrait être fixée à 15 €"