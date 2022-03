Aywaille L’option d’une rénovation en profondeur est privilégiée par la commune. Explications…

Situé en bord d’Amblève, le complexe sportif de la commune d’Aywaille a logiquement souffert lors des inondations de juillet dernier. Principalement, c’est la piscine communale, déjà vétuste, qui a rencontré le plus de difficultés. "Il faut se rappeler que l’eau est montée à plus d’un mètre ici", indique le bourgmestre d’Aywaille Thierry Carpentier… l’eau a littéralement envahi le bassin de natation ainsi que l’ensemble des vestiaires… et a noyé les sous-sols.

Après de nombreuses réunions relatives au devenir de la piscine, une option semble toutefois se dégager pour l’infrastructure… "Cela doit encore être officialisé mais nous privilégierions une rénovation en profondeur", nous confirmait ce vendredi le bourgmestre. "Plusieurs raisons justifient ce choix. Tout d’abord une nouvelle piscine est extrêmement coûteuse, de 10 à 12 millions hors TVA et les subsides s’élèveraient à maximum 3 millions. C’est impensable aujourd’hui de financer cela sur fonds propres. Nous aurions pu aussi effectuer de simples réparations mais une vraie rénovation se serait imposée dans deux ou trois ans".