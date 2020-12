Quelle poisse cette piscine, a-t-on envie d'écrire... A peine rouverte, la voici à nouveau fermée!

A la suite des dernières décisions du comité de concertation, les piscines pouvaient rouvrir au public. C'est ainsi que la piscine olympique de Seraing a rouvert ses portes ce mardi mais toujours sur base d'un système de réservations de plages horaires.

"Après qu'il ait été décidé que les piscines pouvaient rouvrir, nous avons reçu la visite d'un inspecteur de la Région wallonne qui est venu voir les installations. La piscine fonctionnait toujours mais uniquement pour les entraînements des élites. L'inspecteur nous a dit que l'on pouvait rouvrir mais, parallèlement, nous avons quand même procédé aux tests par l'institut Malvoz", précise Philippe Grosjean, échevin en charge des sports à Seraing.

Et sachant qu'il faut un certain délai pour obtenir les résultats, ceux-ci ont finalement été communiqués ce vendredi. Et la nouvelle ne fut pas bonne puisque la légionelle a été détectée! Il a donc aussitôt été décidé de fermer à nouveau la piscine olympique. Un traitement ayant été mis en oeuvre, plus personne ne peut y accéder.

L'infrastructure ne pourra pas rouvrir ses portes avant le 25 décembre...