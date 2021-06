Avec la mise en pratique du "plan été", le Domaine provincial de Wégimont peut de nouveau ouvrir complétement sa piscine. Pour le public qui fréquente le site, cela signifie qu’il n’y a désormais plus de restrictions de type «nage sportive», ni de découpage de la journée en 4 plages horaires.Pour la plus grande joie des petits et des grands, il sera donc à nouveau possible d’accéder librement aux toboggans et profiter de la pataugeoire.

Il faut toutefois souligner que la réservation reste obligatoire (piscine, parc, barbecue).

Dans le même esprit, les règles COVID restent bien évidemment d'application dans tout le domaine.

En qui concerne les tarifs, ils s’établissent comme tel :

Adulte : 4,50 €

Enfant de moins de 12 ans : 3 €

Enfant de moins de 3 ans : gratuit

"Avec les journées ensoleillées promises par la météo pour les prochains jours, ces nouvelles dispositions sont accueillies avec joie par nos équipes et annoncent déjà des moments de plaisir partagé pour les nombreuses familles qui apprécient notre beau domaine provincial", explique-t-on au Domaine.