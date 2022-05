horeca Un trio de Liégeois ouvrira bientôt une brasserie et un bar à vin où

Suite aux inondations de l’été 2021, de nombreux commerces et restaurateurs ont tout perdu. À Tilff, la célèbre adresse Le Canotier en a payé le prix fort. Les locataires n’ayant pas renouvelé leur bail, le restaurant va être repris et transformé. C’est le trio composé de Vincent Damoiseau, Joël Rademaker et François Demoulin qui est à l’origine du projet.

"Originaire d’Esneux et connaissant parfaitement la région, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j’ai appris que les locataires ne reconduisaient pas leur bail. À ce moment, c’est devenu une évidence", commente Vincent Damoiseau.

Pas de crainte

Très vite, celui qui est à la tête de l’entreprise traiteur Les Cours, Joël Rademaker ainsi que son associé, François Demoulin sont contactés. "Je ne voulais pas faire un restaurant car il y en a énormément dans la région mais j’ai constaté qu’il n’y avait pas vraiment de brasserie et surtout, il n’y avait pas de bar à vin, de bar after work où les gens de 30 à 50 ans pouvaient se rencontrer. J’ai donc proposé mon projet à Joël et François."