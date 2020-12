Cette prairie est localisée dans le village de Recht, sur le territoire de la commune de Saint-Vith, et elle est, selon Natagora, la FUEGEA et Natagriwal, la plus belle au sud du pays… On la doit à Christine Schleck, éleveuse.

"Faible charge en bétail, riche biodiversité et autonomie fourragère ont ainsi été récompensées", précise l’association Natagora qui ajoute que sur les dix finalistes, on ne compte pas moins de quatre liégeois.

Christine Schleck est une agricultrice qui élève en bio à Recht des vaches Glanvieh (une race allemande), Herreford, Blanc-bleu mixte et Pie-rouge de l’Est, dont elle vend la viande aux particuliers et aux restaurants. "Elle accorde une grande importance à la biodiversité sur toute son exploitation". Plus précisément, "la prairie sélectionnée pour le concours accueille la pie-grièche écorcheur et le bruant jaune, de belles haies vives et des floraisons remarquables de géranium des bois et de crépis des prés".

Avec ce prix, l’éleveuse a gagné un animal d’une valeur de 1 000 euros. Ravie d’accueillir ce cadeau dans son cheptel, elle évoque sa prairie, "riche en biodiversité, dans laquelle on ne met pas d’azote et reconnue comme prairie de haute valeur biologique". Elle commente aussi son prix, gagné dans le respect de la nature et de son travail doit-on comprendre : "Cela me donne de la motivation pour continuer, ça me convainc que j’ai fait les bons choix. Prendre ce que la nature donne, c’est moins stressant. En vouloir toujours plus, ce n’est pas une vie pour moi ou pour ma famille. Ici, il y a à la fois du bien-être animal et du bien-être humain".

Bullange, Spa et Malmedy aussi à l’honneur

Trois autres agriculteurs liégeois ont été récompensés dans le cadre de cette 6e édition du concours "Qu’elle est belle ma prairie" : Tanja Schneider-Kessler, de Bullange est partie de rien pour tenir aujourd’hui une exploitation de 41 vaches charolaises et 14 chevaux Haflinger ; Daniel Heinen de Spa élève un troupeau de Blanc-bleu mixtes dont 100 % du foin est produit sur ses prairies ; Quentin Goffinet de Malmedy s’est orienté vers la production de lait avec l’acquisition de Brunes des Alpes, de Simmental et de croisées Jersey/Holstein.