FLéMALLE La commune a marqué son intérêt pour le rachat : 1,4 million d’euros inscrit au budget.

oilà plusieurs années déjà, depuis le rassemblement des services à Liège, que le bâtiment dit des finances à Flémalle, sur la Grand’route, est inoccupé. Enfin quasiment car seule La Poste y demeure encore. Et le moins que l’on puisse écrire, quand on s’attarde quelque peu à observer cet immeuble qui se dresse à la sortie de l’avenue Gonda (côté Flémalle-Haute), c’est qu’il est dans un état désolant (voir photo ci-contre)…

Ce qui, admettons-le, ne cadre pas vraiment avec les projets de revitalisation du centre de Flémalle (Grand’route, dans sa portion entre la caserne des pompiers et le carrefour de la rue du Village), en cours, et de réaménagement de la place de la gare de Flémalle-Haute… L’un et l’autre étant situés, de part et d’autre, à un jet de pierres du bâtiment en question… Amené à se positionner sur le devenir de certains bâtiments, le collège communal a retenu une piste. L’idée serait d’y installer la zone de police de Flémalle.

"Deux problèmes se posent", relève Isabelle Simonis, bourgmestre de Flémalle. "Cela fait longtemps que le chef de corps nous dit que c’est très compliqué de gérer des équipes réparties sur deux sites. Par ailleurs, une circulaire impose toute une série de normes en matière de sécurisation des bâtiments destinés à accueillir les zones de police. Cela fait suite aux attaques qui ont pu être perpétrées à l’égard des forces de l’ordre", précise-t-elle.