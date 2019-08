Plusieurs personnes ont été arrêtées. Les propriétaires des objets trouvés peuvent se manifester à la police

Vers la mi-juin, La TFZ (Task Force zonale, Affaires économiques et sociales) de la police de Liège, en collaboration avec la Brigade judiciaire et le Commissariat Saint-Léonard, a procédé à plusieurs perquisitions suite à l’arrestation d’un individu pour vols dans véhicule.

Grâce à leur enquête, les policiers liégeois ont réussi à démanteler tout un réseau de receleurs. Trois personnes ont ainsi été privées de liberté et présentées à un Juge d’Instruction.

Une véritable caverne d’Ali Baba avec 323 objets d’origine douteuse, provenant vraisemblablement de vols dans véhicules et dans habitations en région liégeoise, a ainsi été découverte.

Parmi les objets se trouvent énormément d’outillage pour la construction, il y a aussi quelques PC portables, des guitares, des vélos, outils de jardinage et de l’électroménager.

Le montant de la prise s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros.

La Zone de Police de Liège a tout répertorié et souhaite le faire savoir à la population pour permettre aux victimes de récupérer leur bien.

La Police de Liège va publier dès ce jeudi, sur son site www.policeliege.be , les photos des objets retrouvés numérotés et classés par catégories.

Si un objet est reconnu, le propriétaire devra fournir une attestation de dépôt de plainte ou une facture d’achat de l’objet ou une description d’une caractéristique permettant d’identifier l’objet (ex : une gravure, des initiales, un signe distinctif, une photo, un autocollant…) Un numéro d’appel est mis à disposition : 0475/36.11.79 dès aujourd'hui et jusqu'au vendredi 9 août. Un policier de la TFZ répondra aux questions des victimes entre 8 h 30 et 16 h 45.

Deux journées portes ouvertes sont également prévues pour permettre aux citoyens de venir identifier et récupérer leur bien, le vendredi 9 et le samedi 10 août de 8 h 30 à 16 h 30.