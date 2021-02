Du jeudi 4 février au dimanche 7 février, les services de police et de douane des Pays-Bas, du Luxembourg, de France et de Belgique ont organisé conjointement une action transfrontalière contre le trafic de drogue et le tourisme de la drogue. Parmi les 1430 personnes contrôlées, 116 étaient en possession de drogues, 30 personnes étaient sous influence, 18 personnes ont été arrêtées et 11 véhicules ont été saisis.

Mais une des plus belle prise a eu lieu à Liège. En effet, dans l'après-midi de dimanche, les policiers ont contrôlé un véhicule de location belge au retour des Pays-Bas. Trois personnes de la région liégeoise et déjà bien connues des services de police se trouvaient à bord. Une fouille du véhicule n'a initialement donné aucun résultat, mais un chien drogue de la Police Fédérale a réagi positivement à un endroit particulier du véhicule. Un contrôle plus approfondi a abouti ensuite à la découverte de 68 380 euros bien caché dans la voiture. Les trois hommes ont été privés de liberté.