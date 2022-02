Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires concernant les motos proposées, leurs photos, leur prix et la procédure de vente via ce lien : www.policeliege.be

Le mardi 8 février prochain, la Zone de Police de Liège organise une vente de plusieurs vieilles motos de service dépourvues de tout équipement policier ou d’autocollants distinctifs.Au total, 9 véhicules deux-roues déclassés seront proposés à la vente. Les prix de départ oscillent entre 50 et 500 euros. Il s'agit de motos de marque BMW et de grosses cylindrées (entre 850 et 1200 cc)Le lieu de rendez-vous est fixé à 10 heures, à l'ancienne caserne militaire, rue de la Tonne à Rocourt.Les acheteurs potentiels auront la possibilité de soumettre une offre écrite.