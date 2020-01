C’est un tir de balle "indirect"… banal est-on malheureusement tenté d’écrire, qui a terminé sa course dans la vitre arrière d’un bus, ce lundi à Droixhe, qui a mis le feu aux poudres. Suite à ce qui a été vécu comme une xième agression à l’égard du Tec Liège-Verviers, les chauffeurs de bus ont en effet entamé un mouvement de grève qui aura duré toute la journée.

Mais ce qu’on retiendra de cet arrêt de travail, c’est surtout le ras-le-bol des chauffeurs et cette insécurité qui, une fois de plus, semble être à son paroxysme dans le quartier de Droixhe. Les chauffeurs réclament donc des mesures… Et la police répond aujourd’hui aux attentes.

Mesures provisoires

Dès le lendemain de ce nouvel incident en effet, une présence policière renforcée a été décrétée à Droixhe, précisément pour soutenir les chauffeurs du Tec. Aujourd’hui, nous apprenons que la police compte déployer un plan d’actions plus vastes, dans les prochaines semaines. Objectif : améliorer la sécurité à Droixhe.

"Nous avons tenu à apporter une réponse rapide à l’inquiétude légitime des chauffeurs du Tec", explique le porte-parole de la police de Liège, "raison pour laquelle nous avons renforcé la présence policière, avec le 101 et des patrouilles, dès 5 h du matin dans le quartier, lors du départ du premier bus et ce, jusqu’à l’ouverture du commissariat de police". Le soir, la même présence policière est assurée, dès la fermeture du commissariat jusqu’au passage du dernier bus, soit de 17 h à 23 h. Des patrouilles pédestres et véhicules sont déployés… En journée enfin, "la présence policière sur le terrain est également renforcée, pour bien signaler aux chauffeurs que nous sommes présents".

Mais ceci n’est donc qu’un début puisqu’une réflexion est en cours au sein de la police liégeoise, pour déployer un plan d’actions plus vaste, spécifique au quartier de Droixhe. "Celui-ci inclura les différents acteurs du quartier", nous précise-t-on déjà la police, qui communiquera plus complètement sur ce dossier dans les semaines à venir. On connaît toutefois déjà le maître mot de ce plan : "proximité".