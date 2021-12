On ne peut pas dire que l’élaboration d’un budget soit un exercice aisé, même s’il est un fait que certaines communes s’en tirent mieux que d’autres… À Flémalle, la bourgmestre, Isabelle Simonis, évoque clairement "un phénomène structurel inquiétant", les charges fixes évoluant à la hausse de façon très nette, notamment au niveau du personnel, alors que les recettes peinent à dépasser le niveau atteint au budget 2021… Des recettes qui traduisent non seulement un ralentissement de l’activité industrielle sur le sol flémallois, comme l’arrêt de la centrale électrique d’Engie Electrabel aux Awirs, mais aussi la baisse du niveau de revenus de la population…

Si bien que les recettes à l’IPP (impôt des personnes physiques) sont inférieures à 2020… "On voit nettement, au niveau du CPAS, que les revenus d’insertion continuent d’augmenter de façon importante pour afficher une hausse de plus de 20 % en 2 ans. Et on constate qu’il y a de plus en plus de jeunes", souligne la bourgmestre, qui se dit inquiète. "On ne voit pas cette tendance s’améliorer pour l’année prochaine, à côté d’autres charges qui augmenteront"…