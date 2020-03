Cette mesure peut surprendre mais, pourtant, elle est d’une logique implacable… dans toute l’armada de directives émises pour éviter la propagation du coronavirus Covid-19, l’interdiction de l’accès aux plaines de jeux est une mesure s’imposent désormais. Pourtant, elle n’a pas directement été comprise par tous. Logique avec les beaux jours qui reviennent et tous ces enfants "privés" d’école. À Liège comme dans d’autres communes, la police est chargée de faire respecter cet interdit.

On nous le confirmait ce mardi au sein de la police de Liège en effet, "des patrouilles spéciales sont organisées dans le cadre de cette épidémie". À Liège, plusieurs patrouilles sont affectées à cette tâche.

Il faut dire qu’avec cette situation, les plaines ont parfois été prises d’assaut ce week-end et en ce début de semaine. Quelle ne fut pas la surprise de certains parents dès lors de voir débarquer des policiers, venus leur demander de quitter les lieux manu militari.

"J’ai vu des agents chasser deux enfants avec leurs parents de la plaine", expliquait ce lundi cette citoyenne d’Aywaille encore stupéfaite. Rien qu’à Liège-ville, on compte plus de 130 plaines de jeux sur le territoire ; autant de nids à microbes et donc de lieux potentiellement dangereux dans le cadre de la propagation du coronavirus.

"Tout se fait bien sûr dans le respect de chacun", nous précise-t-on à la police de Liège, "nous veillons juste à faire respecter les interdits".

Les attroupements aussi

Depuis ce week-end, c’est donc le cas avec les établissements Horeca mais la police veille également aux plaines donc ainsi qu’à disperser, le cas échéant, des attroupements sur la voie publique. Dans tous les cas, le mot d’ordre est clair : restez chez vous !