Environnement 16 capteurs sont répartis sur le territoire… jamais l’air "urbain" n’avait été aussi surveillé.

C’était promis dans le plan stratégique transversal et, au regard des objectifs fixés dans l’ambitieux plan climat révélé en juin - à savoir réduire de 55 % ses émissions de CO2 à l’horizon 2030 et même être neutre en carbone à l’horizon 2050 - la Ville de Liège avait annoncé vouloir installer des capteurs d’air un peu partout sur le territoire. C’est désormais chose faite. Objectif : analyser au mieux la pollution de l’air. Depuis quelques jours, ces capteurs, au nombre de 16, sont en cours d’installation à Liège et une couverture de tous les quartiers est souhaitée par les autorités. Après Angleur, Chênée et Grivegnée, un capteur était donc installé ce jeudi 23 septembre rue de Herve, en présence de l’échevin de la Mobilité et de la Transition écologique, Gilles Foret.

"Avec ces outils, notre volonté est vraiment de pouvoir objectiver une situation, dans tous les quartiers de la Ville", explique l’échevin, "ici, l’axe de la rue de Herve est particulièrement fréquenté ce qui en fait un lieu intéressant pour installer un capteur. Et avec la collaboration de l’Issep, on pourra ultérieurement affiner des données très intéressantes", se réjouit-il.