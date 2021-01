Démographie Alors que celle-ci augmente partout, en province de Liège et en Wallonie.

Construire quelque 45 000 logements à l’horizon 2035, au sein de l’arrondissement de Liège… tel est le défi que s’est lancé Liège Métropole qui réunit les autorités des 24 communes de l’arrondissement liégeois. Avec une répartition claire pour éviter une migration massive vers les campagnes : 15 000 logements à Liège, 15 000 dans la proche périphérie et 15 000 dans une "deuxième ceinture".

En effet, selon le schéma de développement de l’arrondissement, la population de l’arrondissement de Liège devrait passer de 620.000 en 2015 à 682.400 en 2035. Même si ce chiffre est aujourd’hui contesté (et revu à la baisse), on constate une évolution démographique importante en Belgique… Partout ? Presque… À y regarder de plus près en effet, Liège, qui vise une qualité de vie retrouvée en ville (plus de zones vertes, moins de voiture, logements unifamiliaux…) semble un peu à la traîne, et ce, depuis plusieurs années déjà.

En effet, selon les statistiques officiels publiés par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps), si entre 2010 et 2016, la population liégeoise n’a pas cessé d’augmenter, passant de 190 504 habitants à 197 970 habitants, depuis, elle diminue. En 2017 en effet, la courbe s’inversait et, au 1er janvier, la population était de 197 885 habitants. En 2018, elle diminue de plus de 500 unités : 197 355 habitants ; pour atteindre 19 327 habitants en 2019 et 197 217 au 1er janvier 2020. Les chiffres au 1er janvier 2021 ne sont pas encore disponibles.