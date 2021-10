Ce 16 octobre, le ministre wallon de l’énergie, du climat, des infrastructures, et de la mobilité Philippe Henry inaugurera à Juprelle la première éolienne citoyenne de la région liégeoise.

Le projet a été développé par la coopérative citoyenne HESBENERGIE créée fin 2013 par 37 citoyens. Leur objectif était de produire de l'énergie renouvelable sur le territoire de la Hesbaye (d'où le nom de la coopérative). Face aux catastrophes climatiques qui s’annonçaient déjà, ces fondateurs étaient en effet d’avis que les citoyens ont aussi un rôle à jouer dans la transition énergétique, "pour ne pas laisser aux seuls gouvernements et grosses entreprises la tâche de la mener à bien".

Aujourd'hui, la coopérative compte déjà plus de 1100 coopérateurs et a récolté un capital de plus de 2 millions d'euros pour développer ses projets. Outre l'éolienne citoyenne de Juprelle, HESBENERGIE exploite déjà depuis 2 ans une autre éolienne à Fernelmont, en partenariat avec deux autres coopératives et la commune. Une 3e éolienne est d’ores-et-déjà en cours de construction sur la commune d'Orp-Jauche.

La coopérative exploite également trois petites centrales hydroélectriques, dont celle des Grosses Battes à Liège, en partenariat avec d'autres coopératives. Et trois centrales supplémentaires sont en cours de construction.

Le projet éolien de Juprelle a été mené en partenariat avec l'entreprise Luminus. L'accord de partenariat prévoyait qu'une des cinq éoliennes du parc serait financée, construite et exploitée par HESBENERGIE. La coopérative a investi 850.000 euros dans ce projet. Elle a également proposé à deux autres coopératives d'y participer :

- la coopérative limbourgeoise Bronsgroen, parce que le parc éolien est situé non loin de la limite avec la Flandre et que, via ce partenariat, les riverains des villages limbourgeois proches du parc peuvent aussi bénéficier des retombées économiques du projet.

- et la jeune coopérative liégeoise Cooperlic, qui s'est récemment créée.

1,3 million d'euros d'investissement



Au total, les citoyens ont investi, via les trois coopératives participantes, 1,3 million d'euros dans cette éolienne. Le solde de l'investissement est apporté par un crédit bancaire.

« Notre éolienne de Juprelle a été mise en service début juillet. Depuis lors, elle injecte de l'énergie verte, locale et citoyenne dans le réseau électrique », explique Stéphane de Walque, le président d’Hesbenergie. « C'est une éolienne de 3,45 MW de puissance et de 150 m de haut. Elle fournira en moyenne environ 7.000 mégawattheures d'électricité verte par an, ce qui correspond à la consommation annuelle d'environ 2.000 ménages. Elle permettra d'éviter l'émission annuelle de 2.400 tonnes de CO2 ».

Bernard Deboyser, administrateur-délégué d’HESBENERGIE ajoute : « Par la réussite de ce projet, les citoyens montrent qu'ils peuvent également jouer un rôle important dans la transition énergétique, mais aussi dans l'atteinte des objectifs que s'est fixée la Wallonie en matière de production d'énergie renouvelable. Ces derniers mois, tout le monde a malheureusement pu se rendre compte que la lutte contre les changements climatiques était devenue une urgence mondiale. Les citoyens ne peuvent plus rester les bras croisés ».

En plus des trois éoliennes qui sont déjà en service ou en construction, Hesbenergie développe à l’heure actuelle quatre nouveaux projets éoliens qui sont à des stades de développement divers. La coopérative appelle donc d’autres citoyens à la rejoindre en apportant du capital supplémentaire pour poursuivre ces nouveaux projets.

La fête d’inauguration aura lieu sous chapiteau au pied de l’éolienne citoyenne de Juprelle, le 16 octobre entre 14 et 17 heures. Le ministre Philippe Henry sera présent et inaugurera officiellement l’éolienne. Madame Valérie Hiance, bourgmestre de Bassenge et monsieur Philippe Knapen, premier échevin de Bassenge, seront également présents. Après les discours traditionnels, des informations seront données sur l’éolienne, sa construction, ses caractéristiques et ses performances.

Outre le bar accessible pendant tout l'événement, des producteurs locaux proposeront de la petite restauration. Des animations pour enfants ainsi qu’une animation musicale sont également prévues.

Pour plus d’infos sur la coopérative : www.hesbenergie.be