Ce lundi, la toute nouvelle écluse de taille moyenne (225 X 12,5 mètres et d’une capacité de 4 500 tonnes) construite sur le site éclusier d’Ampsin-Neuville, est entrée en phase dite "probatoire", en accueillant son premier bateau. D’ici deux mois environ, elle sera officiellement ouverte à la navigation.

Cette phase probatoire est nécessaire pour s’assurer du bon fonctionnement de la nouvelle écluse et consiste à réaliser une série de tests pendant la navigation.

Pendant cette période d’environ deux mois, cent cycles consécutifs, sans avarie, devront avoir été effectués avant de pouvoir officiellement ouvrir l’écluse à la navigation. Cette phase probatoire devrait s’achever dans le courant du mois de janvier, date à laquelle les autorités compétentes et acteurs impliqués dans ce dossier inaugureront l’écluse.

Les travaux se poursuivront par le démantèlement de l’écluse de 136 x 16 mètres en service depuis 1958. Cette dernière sera remplacée par une grande écluse de 225 x 25 mètres (d’une capacité de 9 000 tonnes).

Pendant les deux années nécessaires à la réalisation de cette infrastructure de grand gabarit, la nouvelle écluse de 225 X 12,5 mètres assurera la navigation.

Ampsin-Neuville est le 3e site éclusier de Wallonie en termes de marchandises transportées. Grâce au maintien de la navigation pendant le chantier, 7,73 millions de tonnes de marchandises ont transité par l’écluse d’Ampsin-Neuville en 2020.

Situé sur la Meuse, sur les communes de Huy et d’Amay, le site éclusier d’Ampsin-Neuville est le dernier goulet d’étranglement présent sur la voie navigable reliant Namur aux ports maritimes d’Anvers et du nord de l’Europe.

Le site était à l’origine équipé de deux écluses mises en service en 1958.

Ces deux écluses présentaient des dimensions inférieures à celles des sites amont et aval. Il était donc nécessaire de les remplacer par deux nouvelles écluses "grand gabarit" pour réduire les temps d’attente des bateliers et permettre le passage de bateaux de plus grands gabarits.

138 millions

Les travaux, entamés à l’été 2018, se déroulent en deux phases de façon à garantir le passage des bateaux : le remplacement de la petite écluse, puis de la plus grande. C’est la 1re phase qui s’achève actuellement. L’autre remplacement qui constitue l’objectif final des travaux devrait être terminé pour la fin de l’année 2023. Il restera alors quelques travaux de parachèvement électromécaniques à réaliser au début de l’année 2024.

La SOFICO est le maître d’ouvrage de ces travaux adjugés pour un budget global d’environ 138 millions.