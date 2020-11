C’est en prélude au conseil communal de Waremme qui s’est tenu ce lundi soir que l’échevin Hervé Rigot (PS), en charge des Travaux et de la Propreté, conviait la presse… en visioconférence.

Il s’agissait comme expliqué par ce dernier et dans le cadre de l’opération "Wallonie Plus Propre", de présenter le Plan local de propreté. Lequel a été mis sur pied par la Ville avec le soutien de la Région et le concours de deux partenaires.

À savoir en l’espèce Espace Environnement et RDC Environnement, la Ville de Waremme ayant été retenue au terme d’un long processus. Quant à la malpropreté, elle est vue par l’échevin concerné comme "un véritable fléau".

À en croire ce dernier, plusieurs objectifs ont été intégrés dans le plan et traduits en actions voulues concrètes. Et de faire référence à un diagnostic qui a été réalisé au préalable ainsi qu’à une enquête menée en août dernier.

"Cela a permis de mesurer les nuisances et de localiser les points noirs", souligne Hervé Rigot. Lequel fait état parmi les soucis principaux des déchets en bord de route mais aussi des déjections canines et des mégots de cigarettes.

Louant la méthodologie voulue participative du plan en question, il estime que "la propreté, c’est l’affaire de tous !" Une participation importante de la Ville est donc mise en avant de même qu’une responsabilité des citoyens.

Alors que différentes actions ont été mises sur pied comme l’embellissement de la Champanette ou l’opération rivières propres, des faiblesses sont également évoquées. Dont l’absence de gestion dynamique des poubelles.

"On va amplifier le cadastre et optimaliser leur vidange", précise l’échevin. Et de faire aussi référence à l’adaptation du règlement de police et au placement de caméras. Des canisites seront quant à eux installés aux parcs des Maïeurs et du Tram et les sites de bulles à verres seront améliorés. La volonté est de renforcer le personnel et les moyens, à raison de 15 000 euros par an.