À l'instar de la Ville de Liège qui a décidé d'octroyer un "cachet" à quelque 200 artistes pour des représentations (72) organisées tout l'été à Liège, la Province annonce aujourd'hui soutenir également le seceur culturel impacté par la crise du Covid-19, et ce, par des subsides, des opérations d'urgences et des aides exceptionnelles pour l'organisation d'événements culturels.

"L’impossibilité d’organiser des événements pendant une longue période, la surabondance de la programmation de reprise ou la frilosité de certains organisateurs quant au soutien d’événements plus alternatifs constituent des risques réels quant à la viabilité du secteur culturel ou du moins de certains de ses acteurs", indique-t-on à la Province. "Les très nombreux acteurs et lieux qui animent la vie culturelle en province de Liège font partie d’un des secteurs les plus impactés par la crise consécutive au Covid19. Nous avons pris le temps de les écouter pour répondre au mieux à leurs besoins. La Province de Liège se devait de répondre présent", explique pour sa part le député provincial – Président Luc Gillard, également en charge de la Culture.

Concrètement, le soutien de la Province de Liège au secteur culturel se manifeste dès lors par les trois axes d’actions suivants :

- une écoute des acteurs culturels afin de répondre à leurs besoins par la mise en place d’un fonds de relance d’un montant global de 220.000 € attribué à des opérateurs spécialisés et fin connaisseurs du paysage culturel liégeois afin d’organiser des événements dans les secteurs musique et théâtre ainsi qu’en matière d’éducation permanente au travers des Centres culturels ;

- le maintien des subsides aux d’événements culturels ayant dû être annulés ou reportés en raison de la crise du Covid19 (notamment pour le défraiement d’artistes, ou pour la programmation de nouveaux projets) ; c’est dans cet état d’esprit également que les Rencontres Théâtre Jeune Public ont été reprogrammées à Liège du 3 au 10 novembre 2020 ;

- la mise en place d’opérations d’urgences telles que « Place aux Artistes » sur le territoire de la ville de Liège, en partenariat avec la Ville et le Théâtre de Liège, dans le but d’animer les places de la Cité ardente chaque samedi de juillet et août, tout en soutenant financièrement les artistes ;

Au niveau du fonds de relance, il concerne les secteurs du théâtre, de la musique et de l'éducation permanente. D es appels à projets spécifiques seront lancés pour chacun de ces secteurs.

Théâtre : 50.000 € sont ainsi attribués à l’asbl « Festival de Liège » (Le Manège) afin de mettre en place et de coordonner un événement estival en 2021, en collaboration avec les lieux de diffusion et les acteurs locaux.

Musique : 50.000 € sont attribués aux « Nuits Indés de la Province de Liège » afin d’organiser une série de concerts dans les petites et moyennes salles situées en province de Liège. Les dates envisagées seraient les 3,4 et 5 décembre 2020. L’éventuelle vente de tickets d’entrée serait par ailleurs rétrocédée aux salles de manière équitable.