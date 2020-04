Pour les pompiers, policiers...

C'est lors de sa séance de ce jeudi 9 avril que le Collège provincial a décidé de débloquer un budget de 5 millions d'euros, pour soutenir les intervenants de première ligne.

Concrètement en effet, il s'agit de répondre aux besoins matériels spécifiques des intervenants supracommunaux de première ligne que sont les zones de secours (pompiers), les zones de police, l’aide médicale urgente et les médecins généralistes mais aussi des services provinciaux luttant contre la propagation du Coronavirus Covid-19. Cette somme permettra de faire l’acquisition d’équipements de protection. "Tout le matériel ainsi acheté sera livré sur le site du Commandement militaire de Saint-Laurent où il sera entreposé avant d’être distribué aux acteurs de terrain précités", a fait savoir le collège provincial. "Cette distribution sera réalisée en bonne intelligence avec les parties prenantes et ce afin de rencontrer au mieux les besoins de nos forces vives. Un geste fort, par lequel l’Institution provinciale confirme son implication et sa détermination à lutter, à l’échelle de son territoire et de ses 84 communes, contre les risques de contamination auxquels s’exposent les acteurs de première ligne".