Cette année, le Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège souffle ses 20 bougies. A cette occasion, la Province de Liège inaugure ses infrastructures rénovées et dévoile le nouveau nom du complexe : la Province Naimette Arena.

C’est sur une nouvelle piste habillée d’un revêtement apportant des conditions optimales pour se surpasser et être encore plus performant, que les athlètes auront l’occasion de fouler ce mercredi 29 juin à l’occasion du 20e Meeting.



« Avec ce nouveau tartan, nous espérons attirer des athlètes encore plus forts et plus rapides. Mais ce n’est pas tout. Cette piste améliorée permettra également aux sportifs professionnels, tels que Nafissatou Thiam de s’entrainer, aux 550 membres du plus grand club d’athlétisme de la province, le RFCL Athlétisme, de bénéficier d’infrastructures de qualité et au club de Liège Rugby, évoluant en D1 et comptant 350 membres de profiter des nouvelles tribunes et du nouveau gazon. La piste est aussi ouverte gratuitement à tous les joggeurs amateurs désireux de s’entraîner sur un revêtement optimal », précise Katty Firquet, députée provinciale Vice-présidente en charge des Sports.

© D.R.

Il s’agit d’un investissement de 3,4 millions d’euros, dont 2,3 millions de subsides octroyés par le Gouvernement wallon – via le projet « Wallonie Ambition Or » – soucieux d’optimaliser les infrastructures pour les sportifs de haut niveau.

« La piste était ancienne et ne présentait plus les seuils de planité et d’horizontalité exigées par les normes internationales : les profils en ont donc été revus lors de cette rénovation totale tandis que le terrain de sport au centre, malmené par les années, a vu son drainage révisé et son arrosage automatisé. Les aires de saut et de lancer ont, elles aussi, bénéficié d’une remise à neuf », ajoute André Denis, député provincial en charge des Infrastructures.

Le nouveau nom, Province Naimette Arena, a pour objectif de "donner une meilleure lisibilité et une identification provinciale au complexe". Cette volonté se traduira d’ailleurs par une harmonisation prochaine des appellations des différents sites sportifs de la Province : Province Raquettes Arena à Huy, Province Ballons Arena à Waremme et Province Cyclos Arena à Alleur.