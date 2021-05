La province de Liège vient de rejoindre le réseau Europe Direct. Il s'agit d'un espace de dialogue et de communication de proximité mis en place par l’Union Européenne.

Conçu sur le mode de la citoyenneté participative, son but n’est pas seulement d’informer le public, mais également de le sensibiliser, de renforcer son sentiment d’appartenance européenne, d’aller à sa rencontre pour l’intéresser davantage et l’inciter à participer à son développement. La sélection des Europe Direct a fait l’objet d’un appel à propositions lancé par la Commission européenne. Neuf centres ont ainsi été sélectionnés en Belgique, dont quatre en Région Wallonne (Tintigny, Mons, Eupen et Liège). Ils viendront rejoindre le réseau européen des points Europe Direct qui compte 424 centres dans toute l’Union Européenne.

Le réseau des points Europe Direct constitue l’interlocuteur local idéal, le référent de proximité qui apporte des réponses personnalisées à toutes les questions qui concernent l’UE.

Ils ont notamment pour mission de :

Faciliter l'interaction et le dialogue avec les citoyens à travers des événements ou des activités – en ligne ou hors ligne – en lien avec les priorités politiques européennes ;

Développer et entretenir des contacts réguliers, fournir des informations liées aux politiques et priorités de l’UE aux médias locaux et à tout autre relais d’information ;

Aider la Commission à identifier les sensibilités locales par rapport à l'UE et ses politiques ;

Promouvoir une citoyenneté européenne active dans les écoles ;

Promouvoir la coordination des réseaux de contact de l'UE dans les différentes régions de Belgique, au profit des citoyens, des entreprises et de toute organisation et association, tout interlocuteur ou interlocutrice susceptibles d’être intéressés et concernés par ces sujets.

La Province un partenaire idéal

"La Province de Liège est un échelon de pouvoir intermédiaire proche des citoyens et des communes, de plus, nous collaborons avec multitudes d’acteurs internationaux et européens, dans le cadre de coopérations transfrontalières et eurégionales par exemple ou encore de partenariats d’échanges entre établissements scolaires. C’est donc tout naturellement que la Province de Liège s’est inscrite dans ce projet. La force de notre collaboration réside également dans notre réseau d’enseignement qui pourra être mobilisé pour sensibiliser les plus jeunes publics. Je suis ravi par ailleurs que la Commission européenne reconnaisse le travail de notre institution en choisissant de collaborer à nouveau avec nous » indique le Président du Collège provincial Luc Gillard en charge notamment des Relations internationales.

