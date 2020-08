Ce ne sont pas moins de 8500 élèves qui vont effectuer leur rentrée dans les 14 écoles secondaires de l’enseignement de la Province de Liège. Soit des écoles qui mettent en place un ensemble de mesures non seulement pour respecter les normes sanitaires mais surtout pour accompagner individuellement leurs élèves.

A Flémalle, Herstal, Huy, La Reid, Liège, Micheroux, Seraing, Verviers et Waremme, les 14 écoles secondaires gérées par la Province de Liège vont accueillir les élèves à l’occasion de la rentrée: ceux de 1e année à partir de ce mardi 1er septembre, ceux de 2e, 3e et 4e le mercredi 2 septembre et ceux de 5e, 6e et 7e le jeudi 3 septembre.

Il est en effet utile de rappeler que concernant la rentrée scolaire, le code est jaune, ce qui implique une présence obligatoire des élèves à l’école 5 jours par semaine. Et si la rentrée va s’effectuer dans le respect des normes sanitaires, les mesures déployées au sein de l’enseignement provincial sont loin de se limiter à cet aspect.

Un accompagnement individualisé



"Plus que jamais, la priorité de nos écoles est le bien-être et l’apprentissage de nos étudiants, que nous sommes heureux de retrouver et d’accueillir, souligne Muriel Brodure-Willain, députée provinciale de l’Enseignement et de la Formation. Un ensemble d’actions sont donc mises en place pour les accompagner dès la rentrée".

Un diagnostic individuel sera établi pour identifier les éventuels retards et difficultés de chaque élève. Ce bilan de compétences sera communiqué à eux et à leurs parents.

Sur base du diagnostic effectué, 25% du volume des cours de la discipline enseignée seront consacrés, de septembre à décembre, à des activités pédagogiques différenciées et adaptées visant la remédiation, la consolidation ou le dépassement. Quant à la session d’examens de décembre, elle est annulée, excepté la qualification.



Des outils numériques pour travailler et communiquer

Tous les élèves recevront également une formation destinée à faciliter leur accès à l’Ecole virtuelle, à savoir la plate-forme d'e-learning de la Province de Liège. Massivement utilisée durant le confinement, elle leur donne accès à de multiples ressources pédagogiques, à une messagerie, à des forums et à la suite Office 365.

Ils disposeront ainsi des outils numériques nécessaires pour communiquer avec leurs professeurs ainsi que pour réaliser leurs travaux et les transmettre. De leur côté, les enseignants pourront suivre des formations à distance réalisées en collaboration avec la cellule DidacTIC.

Le programme d’accrochage scolaire mené par des éducateurs spécialisés sera quant à lui poursuivi en collaboration avec les centres PMS. Ces derniers seront en outre sollicités eux aussi dès la rentrée pour un accompagnement spécifique à destination des élèves fragilisés.

"Toutes nos équipes sont mobilisées pour que la rentrée se déroule le plus sereinement possible ! Nos écoles font le maximum pour que leur personnel et les jeunes travaillent dans les meilleures conditions", assure la députée provinciale, pour qui "la situation est évidemment loin d'être idéale".