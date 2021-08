Au-delà des innombrables missions remplies pour déblayer, nettoyer, nourrir, reloger, les autorités provinciales ont annoncé vouloir "rendre le sourire aux enfants".

C’est pourquoi, via ses départements de la Culture et des Sports avec leurs équipes d’animateurs spécialisés, la Province de Liège propose d’aller à la rencontre des enfants de sinistrés sur le territoire des communes concernées et d’y développer, pendant le mois d’août, "un programme d’activités culturelles et sportives allant d’ateliers créatifs à des parcours de psychomotricité badminton, volley, basket en passant par des balades à vélo et des découvertes nature". Les communes de Chaudfontaine, Liège, Pepinster, Trooz et Verviers sont d’ores et déjà intéressées.

Dans une même logique, "pour toutes les familles et personnes sinistrées qui souhaiteraient s’accorder une pause et se changer les idées le temps d’une visite", la Province de Liège accordera une gratuité d’accès à l’ensemble de ses sites provinciaux et paraprovinciaux et ce, durant tout le mois d’août sur simple présentation de sa carte d’identité. On parle ici des sites du château de Jehay, de Palogne, de Wégimont, de Blegny-Mine ou encore du parc des Hautes-Fagnes et du Musée de la vie wallonne.

Repas, blanchisserie…

Cellule de coordination des aides et des dons, aides administratives, hébergements, et autres renforts au nettoyage et aux services communaux sont plusieurs missions déjà menées par la Province. En quelques chiffres, on retiendra ces 527 agents provinciaux qui ont œuvré dans le cadre de leur mission ou dans les structures mises en place pour gérer les conséquences de cette catastrophe, ces 16 040 repas réalisés à l’EP Verviers depuis le 28 juillet à l’initiative de l’asbl Verviers ma ville solidaire, 1 500 kg de vêtements des services d’intervention d’urgence lavés à la blanchisserie provinciale, 1 tonne par jour de linge en faveur des sinistrés lavé à la blanchisserie provinciale, 20 ordinateurs et 15 téléphones mobilisés pour le call-center au Palais et la réception des dons au Country-Hall, 3 000 appels au call-center.