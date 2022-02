Réduire le nombre de futurs médecins alors que dans la moitié de nos communes, les habitants font face à une pénurie de médecins généralistes, c’est une aberration !" C’est en tout cas l’avis d’Alda Greoli dont le sang n’a fait qu’un tour lorsqu’elle a eu connaissance du projet de loi déposé, pas le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke.

Selon la députée CDH, ce projet comporte une disposition qui aura pour conséquence que l’Inami refusera d’octroyer des numéros Inami pour une partie des étudiants qui sont déjà dans le cursus. "C’est une décision totalement incompréhensible dans le cadre de la pandémie actuelle qui démontre la nécessité de renforcer la médecine de première ligne."

Et la parlementaire de prendre en exemple les arrondissements de la province de Liège. "En région liégeoise, sept communes sont considérées par la Région wallonne en situation de pénurie de médecins généralistes (NdlR : Awans, Bassenge, Comblain-au-Pont, Grâce-Hollogne, Herstal, Juprelle et Oupeye). Le seuil officiel de pénurie est établi lorsque le nombre de médecins de famille est inférieur à 90 pour 100 000 habitants (soit en moyenne, un médecin pour + de 1 111 habitants). Lors de la prochaine mise à jour de la liste, la commune de Saint-Nicolas devra donc être également reconnue en pénurie ! Les communes de Liège et de Sprimont ne sont pas très loin non plus du seuil fatidique."

Dans l’arrondissement de Huy-Waremme, ce n’est pas mieux puisque seize communes sont considérées en situation de pénurie (NdlR : Amay, Berloz, Braives, Donceel, Engis, Hannut, Héron, Lincent, Marchin, Nandrin Remicourt, Tinlot, Villers-le-Bouillet, Wanze, Waremme et Wasseiges). "En outre, la commune de Berloz est confrontée à la situation la plus difficile avec aucun médecin généraliste installé sur son territoire. Les communes de Crisnée, de Fexhe-le-Haut-Clocher, de Faimes, d’Huy et de Saint-Georges ne sont pas très loin non plus du seuil fatidique de la pénurie."

En région verviétoise, 18 des 29 communes sont considérées en situation de pénurie de médecins généralistes (NdlR : Baelen, Burg-Reuland, Butgenbach, Dison, Eupen, La Calamine, Lierneux, Lontzen, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Raeren, Saint-Vith, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont et Waimes).

Les communes de Baelen et de Lontzen font face à une importante pénurie. Les communes de Bullange, Limbourg, Stavelot, Verviers et Welkenraedt ne sont pas très loin non plus du seuil fatidique de la pénurie de médecin.

Débat suspendu

"Des médecins de famille débordés, c’est notre santé à tous qui trinque ! Pour le CDH, il faut rehausser les quotas Inami et garantir l’accès aux soins de santé des citoyens."

Du coup, les députés CDH ont déposé aux Parlements de Wallonie, de Bruxelles et de la Communauté française des motions en conflit d’intérêts. C’est une procédure qui permet de suspendre le débat et le vote sur le projet de loi fédérale et oblige les gouvernements concernés à se concerter pour arriver à une solution qui, pour le CDH, passe inévitablement par un relèvement du quota Inami.