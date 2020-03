Il y a peu, la société Vigo Universal a présenté son nouveau centre de réalité virtuelle, le premier où se côtoient divertissement, e-sport et formations. C’est au sein du Pôle Image de Liège qu’a pris place ce nouveau lieu étonnant, notamment grâce à ses aspects technologiques.

Comme rappelé par ses responsables à cette occasion, c’est plus de sept ans après la création de sa première attraction en la matière que la société basée à Namur et soutenue par Noshaq, connue pour ses services de développement d’applications et de numérisation 3D, met à profit son expérience.

"Des contenus exclusifs"

" Nous souhaitions proposer de nouvelles manières d’aborder la réalité virtuelle et nous démarquer de tous les centres qui ouvrent en ce moment " , explique Christophe Hermanns, directeur de Vigo Universal. Lequel souligne que " la majorité des contenus sera exclusive, développée par notre studio et pourra donc être renouvelée de façon régulière pour fidéliser le public " .

Dès l’entrée du centre, l’utilisateur est plongé dans l’univers HollloH. Un espace bar interactif a ainsi été conçu pour permettre aux joueurs et aux accompagnants de prendre un verre tout en vivant les expériences avec leurs amis. Deux salles de cinéma 360° offrent au public une façon douce de découvrir l’univers de la réalité virtuelle.

L’attraction phare consiste en une expérience e-sport en "free roaming" dans une salle contenant plus de 700 capteurs pour détecter la position des joueurs et des objets. Les incontournables jeux de zombie, shooter ou arcade sont aussi de la partie.

Ce concept voulu immersif et inédit pour tous s’étend sur plus de 1 000 m² de surface de jeu avec 60 joueurs pouvant être occupés en même temps, 100 places assises dans l’espace cafétéria et une capacité d’accueil pouvant atteindre 150 personnes pour les "team buildings".

Car davantage qu’un centre de réalité virtuelle, HollloH souhaite également se positionner comme un véritable outil technologique pour les entreprises. En parallèle aux attractions ludiques, un service dédié aux simulations pour les professionnels est prévu, les espaces de jeux pouvant être détournés pour accueillir des formations. Quant au Pôle Image de Liège, véritable ruche d’entreprises dédiée au numérique, il est vu comme le lieu idéal pour héberger ce centre.