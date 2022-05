La récup', c'est tendance! Et quand on voit, parfois, ce que certaines personnes réalisent au départ d'objets dépareillés, détournés de leur fonction première ou destinés à être jetés, on se dit que ça vaudrait la peine d'essayer... C'est dans cette idée que se déroulera, ce samedi 14 mai, le Rec’up Festival au Grand Curtius à Liège. Réunis autour de l’upcycling (processus de création de nouveaux objets à partir de déchets ou d’objets en fin de vie), plusieurs artistes y présenteront leurs créations.

Ce Rec’up Festival s'articulera autour de deux pôles : la mode et le design. Deux pôles à travers lesquels le travail d'artistes sera mis en lumière. "Les vieux textiles, les chutes d'industrie ou autres matières de récupération sont, pour ces artistes, de véritables trésors qu'ils transforment pour créer de nouveaux objets d'art. Des vêtements aux accessoires de mode en passant par les meubles ou les lampes design, les visiteurs pourront découvrir l'univers de ces artistes engagés dans un lieu emblématique de la Cité ardente", souligne-t-on du côté de l'organisation.

Parce que l'écologie et la surconsommation sont l'affaire de tous, des ateliers seront proposés à l'attention des plus jeunes visiteurs. "Un stand d’EcoTeam permettra aux enfants une découverte ludique autour de l'écologie. Une multitude de petites actions seront ainsi présentées afin de diminuer les déchets de la famille au quotidien".

Les artistes participants sont Lena Bormann, Clémence Culot, Florence Coets, Crea Bis, Héloïse Duhot, Valérie Ghys, Francesca Krings, Le gros Henry, Perlcelaine, Seikatsu, Stay Calma, Slow31, Tompi et Vacarme.

L'exposition de leurs créations sera accessible de 11 h à 17 h 30. Entrée gratuite.