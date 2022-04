Ambiance Le champion cycliste passera ici dimanche soir, après son dernier Liège-Bastogne-Liège.

C’est une tradition qu’aucun habitant d’Aywaille et Remouchamps ne renie : le jour de Liège-Bastogne-Liège, c’est "tout le monde ‘dans’la Redoute"… pour regarder passer le peloton. Et un certain Philippe Gilbert, dit "Phil", local de l’étape.

Après deux années marquées par la crise, cette édition 2022 s’annonce assurément animée mais, surtout, cette année, une ferveur particulière s’est emparée de la mythique côte de la Doyenne des classiques. Les fans de deux-roues se croiraient en effet replongés dix ans en arrière, lorsque "Phil", l’enfant du pays, était encore au sommet de sa gloire et que rien ne lui échappait, pas même cette course. Sur les passages les plus raides de cette côte de 1,9 km, le prénom de Phil trône d’ailleurs en maître.

Fête après la course

Il faut dire que, cette année, après près de 20 ans de carrière sur le circuit professionnel, le champion cycliste belge de 39 ans signera son dernier