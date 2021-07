Ce lundi 2 août, débutera la première partie du vaste chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne, qui supporte l’autoroute E42/A15. Durant cette phase, les travaux porteront sur le renfort du pont accueillant les voies vers Namur et n’auront aucun impact sur la circulation au niveau de l’autoroute.

Ainsi, jusqu’au 5 décembre 2021, ces travaux consisteront à placer des renforts sous le pont qui supporte les voies vers Namur, afin de pouvoir accueillir 2X2 bandes lors de la phase suivante du chantier visant à réhabiliter le pont qui supporte les voies vers Liège.

En dessous de l’autoroute toutefois, les rues Robiewez et Famelette seront fermées du 2 août 2021 au 2 août 2023. Une déviation sera mise en place via la N652/Route de l’Etat, la Route de Lavoir et la Rue Biénonsart.

Comme le rappelle la Sofico, un des objectifs est de minimiser l’impact sur la circulation en divisant le chantier en 3 grandes phases (4 mois - 6 mois - 6 mois) d’ici juillet 2023, avec une libération des voies lors du second semestre 2022 :

Lors de la deuxième phase, du 10 janvier 2022 au 22 juillet 2022 : les travaux porteront sur le pont qui supporte habituellement les voies vers Liège ; du 9 janvier 2023 au 19 juillet 2023 : les travaux porteront sur le pont qui supporte habituellement les voies vers Namur.

Durant l’ensemble du chantier, la philosophie générale sera de maintenir, sur l’autoroute, 2 bandes de circulation par sens pendant les phases du chantier, avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h.

Concrètement, les travaux viseront à apporter une véritable cure de jouvence au viaduc : les travées d’approche seront toutes deux démolies et reconstruites, à l’exception des piles qui seront conservées et réparées ; la partie centrale sera réhabilitée ; le chantier prévoit également sur le viaduc : la pose d’une nouvelle étanchéité, de nouveaux revêtements, le placement d’écrans antibruit,…

La SOFICO est le maître d’ouvrage de ce chantier, qu’elle réalise avec la collaboration de son partenaire technique, maître d’œuvre, le SPW Mobilité et Infrastructures. Le marché public de réhabilitation de l’ouvrage a été remporté par l’association momentanée BAM GALERE-BESIX, pour un montant de plus de € 23 millions HTVA.