Le 22 octobre prochain dans la matinée, Sa Majesté la reine Mathilde visitera la Banque Alimentaire de la province de Liège.

À l’issue d’une visite à la zone de stockage, la Reine assiste à une table ronde avec des représentants du secteur social responsables pour l’aide alimentaire. A cette occasion, l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur le tissu social et sur la pauvreté croissante sont abordés, tout comme l’évolution à la hausse des demandes d’aide alimentaire en Belgique.

La Reine se rendra ensuite à Ougrée-Bas (Seraing) où elle sera accueillie dans une association caritative locale "Accueil et Partage" qui lutte contre la faim et l’exclusion sociale. Là, la Reine assistera à la distribution de nourriture et rencontre les bénéficiaires