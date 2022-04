La Reine Mathilde s'est rendue vendredi au musée de La Boverie à Liège afin de visiter l'exposition intitulée "Le monde et l'intime" de l'artiste expressionniste Charles Szymkowicz, dont les 444 oeuvres sont à découvrir jusqu'au 18 avril prochain. Le peintre, ému par cette rencontre, a trouvé la Reine fort documentée et a qualifié la rencontre "d'extraordinaire". C'est aux alentours de 11h que la Reine Mathilde est arrivée au musée de la Boverie, situé dans le parc du même nom à Liège. Là, elle a eu l'occasion, pendant près d'une heure, de découvrir les oeuvres de Charles Szymkowicz, en sa compagnie. C'est la première fois que l'artiste belge, aujourd'hui âgé de 74 ans et originaire de la région de Charleroi, est ainsi mis à l'honneur.

"Elle était bien documentée, elle m'a parlé de mes origines. Quand on discutait de mes tableaux, elle intervenait avec des questions pertinentes en phase avec mon travail", raconte-t-il. "C'est quelqu'un d'intéressé, de clairvoyant, qui a une certaine connaissance du monde de la peinture".

Au total, 444 peintures de l'artiste, évoquant ses origines juives et son rapport au monde, sont exposées à la Boverie. Parmi les toiles présentes dans le musée, figurent une soixantaine de portraits aux visages "déformés" et représentant des personnalités qui ont inspiré le peintre, fasciné depuis tout petit par l'univers du cinéma: "Un certain nombre de ces personnalités sont méconnues du grand public. En un certain sens, pour ces personnes, leur visage n'est pas déformé", nuance cet artiste, qui a également été nommé professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi et de Bruxelles.

"Cette visite est le résultat de l'ampleur et de la résonance de cette exposition, qui retrace toute la carrière de Charles Szymkowicz. La présence de la Reine est une consécration pour l'artiste et pour le musée, une reconnaissance de sa valeur et de sa représentation. On espère d'autres visites à l'avenir", a notamment commenté Pierre Paquet, directeur des musées de la Ville de Liège. "L'exposition s'inscrit dans le cadre d'une réflexion générale de la programmation de la Ville de Liège. Nous essayons d'attirer un public fort différencié à la Boverie", a-t-il encore expliqué.