Il y a quelques jours, la société AMOS a célébré à Liège la finalisation d’un nouveau télescope destiné à l’observatoire du mont Abu, situé dans le nord-est de l’Inde.

Cet événement est une étape majeure de l’exécution d’un contrat passé avec le PRL - le Physical Research Laboratory (PRL) - en 2016. Durant 4 ans, AMOS a conçu l’instrument, a fabriqué ses éléments, les a assemblés et a testé l’ensemble dans ses ateliers.

La société liégeoise a notamment poli les optiques du télescope, dont le miroir primaire de 2,5 m de diamètre. Après le succès des tests de performance, le télescope est prêt à être livré en Inde.

Commence à présent la dernière phase du projet durant laquelle le télescope sera démonté et transporté par bateau puis par camion jusqu’au sommet du mont Abu, à 1 680 m d’altitude. Il sera alors réassemblé dans le nouvel observatoire construit spécialement pour lui par le PRL.

À la mi-2021

S’ensuivra une nouvelle campagne de tests et d’optimisation de ses performances, avant sa réception définitive et le début des observations scientifiques mi-2021.

La confiance témoignée à AMOS par le PRL au travers de ce contrat s’inscrit dans le cadre d’une longue collaboration scientifique entre la Belgique et l’Inde.

Himalaya

C’est en effet le troisième télescope qu’AMOS réalise pour ce pays, les deux précédents étant le Multi-Application Solar Telescope (MAST) situé à Udaipur, déjà pour le PRL, et le Devasthal Optical Telescope (DOT) pour l’observatoire Aryabhatta Research Institute of Observational Science (ARIES), sur les contreforts de l’Himalaya. Avec un diamètre de 3,6 m, ce dernier est aujourd’hui le plus grand télescope optique d’Asie.

Ce qui a surtout frappé le ministre wallon du Commerce Extérieur, Willy Borsus, et Son Excellence Santosh Jha lors de cet événement, c’est l’enthousiasme des partenaires indiens et des équipes d’AMOS pour cette fructueuse collaboration, et la passion qui animait toutes les interventions, démontrant que ce partenariat est un formidable succès. L’aventure ne semble donc pas terminée.