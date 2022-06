Trait d’Union : la RTBF donne un coup de pouce aux communes sinistrées.

Il y avait du beau monde, ce samedi matin, à Trooz… à vélo. Ce 25 juin 2022 en effet, près d’un an après les terribles inondations qui ont ravagé d’innombrables quartiers situés en bord de Vesdre et d’Ourthe, la RTBF avait mis les petits plats dans les grands, pour relancer la saison du Beau Vélo de Ravel. Mais pour sa reprise après deux années marquées par la crise sanitaire et surtout, ici, par un drame sans précédent, c’est en orientant ses projecteurs sur des communes qui ont particulièrement souffert que la télévision publique a décidé d’œuvrer. Un coup de pouce - ou de pédale - bienvenu pour ces entités qui ont encore tant à reconstruire…

Avec son opération "Trait d’Union", la RTBF va donc apporter une aide "au long cours" aux 10 communes les plus touchées par les inondations, en les accompagnant dans les étapes de reconstruction de la vie locale tout au long de 2022, avec un programme particulièrement festif cet été.