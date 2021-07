Il y a une dizaine de jours, lors des fortes pluies, la rue de Renory, située le long de la Meuse près de Kinkempois, n'était pas épargnée. Petit à petit, le grand nettoyage à lieu aux quatre coins de la périphérie de la ville de Liège et de la province. Après un premier nettoyage dans la rue des Grands Prés, dans la rue Béchuron, dans les quartiers Vaudrée et Kinkempois, c'est cette fois la voirie de la rue de Renory qui va être nettoyée et déblayée.Afin de facilier le travail et de pouvoir le réaliser en toute sécurité, cette rue reliant la N90 à hauteur de Angleur (sous la E25) à la liaison entre le Quai Mickiels et la rue de Ougrée sera fermée à toute circulation ce lundi 26 juillet dès 7 heures du matin. La navette organisée par le Tec et la Ville de Liège à partir de ce lundi ne pourra donc pas emprunter cette rue comme prévu.