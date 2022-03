Suite à une importante fuite d'eau, la rue de Visé à Jupille est hermétiquement fermée à la circulation à proximité du carrefour avec l'avenue Joseph Prévers

Dans le sens vers Visé, la circulation est déviée par l'avenue Prévers, l'avenue de Jupille et l'avenue Georges Truffaut pour rejoindre la rue de Visé.

Dans le sens vers Liège, la rue de Visé est fermée à l'angle de la rue de Meuse (la zone comprise entre ce carrefour et la zone de chantier reste accessible aux riverains en double sens de circulation). La déviation vers Liège se fait au départ du rond-point à l'angle de la rue de Visé et de l'avenue Truffaut, par l'avenue Truffaut, l'avenue de Jupille et l'avenue Prévers pour rejoindre la rue de Visé.

Des ralentissements sont à craindre à l'heure de pointe, les automobilistes sont invités à emprunter un autre itinéraire pour le simple transit.

La date de la fin des travaux n'est pas encore connue.